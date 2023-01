Guerra Rússia/Ucrânia

Dezenas de soldados russos mortos em ataque ucraniano no leste do país

Bombardeamento em Zaporijia.

A Rússia anunciou, esta segunda-feira, que 63 dos seus soldados morreram num ataque, na cidade de Makiivka, na região do Donbass, no leste do país. A Ucrânia, que reinvindica a autoria do ataque, contraria estes dados e fala em 400 mortos.