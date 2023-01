Cristiano Ronaldo descarta terminar carreira no Al Nassr da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo

Craque português Cristiano Ronaldo na sua apresentação no Estádio Mrsool, em Riade, na Arábia Saudita, por parte do Al-Nassr, a 3 de Janeiro de 2023.

O avançado português, Cristiano Ronaldo, foi apresentado no final desta terça-feira em Riad pelo seu novo clube, o Al Nassr. Para o craque luso esta aposta não é o fim da sua carreira, mas um novo desafio na Ásia com o qual ele se regozija.

"Na Europa o meu trabalho está feito. Ganhei tudo, joguei nos clubes mais importantes da Europa. E, para mim, agora é um novo desafio na Ásia !

Tive muitas oportunidades na Europa, em muitos clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até muitos clubes de Portugal tentaram convencer-me a assinar.

Mas dei a minha palavra a este clube pela oportunidade que me deram para desenvolver, não apenas o futebol, mas também outras vertentes deste país extraordinؘário.

E e é um grande desafio, não se trata do fim da minha carreira ao vir para cá.

É o que eu quero, estou é ansioso por jogar, se possível, se o treinador me der a oportunidade, logo amanhã. Eu prentendo é desfrutar do futebol e das pessoas."

Foi com estas palavras que o craque madeirense de 37 anos, 5 vezes Bola de Ouro, se dirigiu aos adeptos do seu novo clube, o saudita Al Nassr.

CR7 passa a ser treinado pelo francês Rudi Garcia, admitindo estar disponível a entrar em campo quanto antes, se o treinador lhe der tal oportunidade.

Com contrato até Junho de 2025 orçado em 200 milhões de euros Cristiano Ronaldo compareceu na cerimónia na presença da namorada, a modelo espanhola Georgina Rodríguez, e quatro dos seus cinco filhos.

Georgina Rodríguez apareceu de cabelos descobertos, apesar de agora se ter mudado para o país onde nasceu o Islão.

Desde 2018 a abaia, vestimenta cobrindo a integralidade do corpo, deixou de ser obrigatória, porém a sharia, lei islâmica, exige que as mulheres apareçam em público de forma discreta, sugerindo-se que cubram o cabelo.

A namorada de Cristiano Ronaldo por ser estrangeira não fica, porém, submetida à sharia. Por passarem a viver num condomínio privado da capital as regras serão muito semelhantes às do Ocidente.

E isto segundo diário português Público, citando o britânico Daily Mail.

A Arábia Saudita permitiria que os estrangeiros professassem a sua própria religião, mas em privado, este ano as lojas até foram autorizadas a vender decorações de Natal.

A situação da mulher tem tido alguns avanços e o clube onde passa a jogar Ronaldo tem, como ele fez questão de vincar, também uma equipa de futebol feminino.

Segundo estes jornais Al Muhammadiyah ou Al Nakheel, um ou outro destes dois bairros de Riad, deveriam acolher o casal de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e filhos, por serem muito populares entre as famílias estrangeiras "graças às suas escolas internacionais".

Segundo a agência francesa AFP a Arábia Saudita, país desértico de 35 milhões de habitantes, vive ao ritmo de uma verdadeira febre em torno da chegada do português por nunca um futebolista do seu nível ter assinado com um clube da região.

"A Ásia nunca viu tal coisa" alega o diário anglófono Gulf News, baseado no Dubai, citado pela Agence France Presse, para o qual "a Liga saudita vai passar a ser uma das mais vistas no mundo".

