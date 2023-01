Estados Unidos

Estados Unidos: Câmara dos Representantes sem Presidente

Kevin McCarthy (centro) luta para ser eleito Presidente da Câmara dos Representantes. © AP - Alex Brandon

Texto por: Marco Martins 2 min

O Congresso regressou aos trabalhos, após as eleições intercalares de Novembro de 2022. Tudo decorreu normalmente no Senado, a Câmara alta, onde a maioria é democrata. Mas não foi bem assim na Câmara dos Representantes, a Câmara baixa. Pela primeira vez em cem anos, o Presidente dessa câmara não foi eleito à primeira volta, nem no primeiro dia, devido a divisões entre os membros da maioria republicana.