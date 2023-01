Estados Unidos excluíram Burkina Faso da Agoa

Estados Unidos/Burkina Faso

O Burkina Faso foi excluído da Agoa, uma lei norte-americana que permite aos países africanos exportarem para os Estados Unidos sem pagar taxas alfandegárias.

Publicidade Continuar a ler

Os Estados Unidos estão cada vez mais distantes. Washington admite estar preocupado com as mudanças inconstitucionais que ocorrem no país. As autoridades norte-americanas vão enviar propostas aos dirigentes do Burkina Faso para tentar reintegrar o país no acordo comercial.

Em Março passado, após o golpe de Estado de Janeiro, os Estados Unidos já tinham colocado um ponto final no acordo «Millennium Challenge Account», um programa de cooperação económica e de investimentos que representava cerca de 500 milhões de dólares para o Burkina Faso. Uagadugu também foi excluído do programa regional MCA - Mangrove Capital Africa - que tinha uma quantia semelhante.

Para a economia do Burkina Faso, esta exclusão terá poucos efeitos práticos porque as exportações do país para os Estados Unidos representavam apenas alguns milhões de euros por ano e centravam-se sobretudo no artesanato e no têxtil. De notar ainda que a exclusão deste acordo não impede o intercâmbio entre empresas dos dois países, apenas terão de pagar as taxas alfandegárias.

No entanto, este sinal político enviado por Washington é negativo para o Burkina Faso porque poderá incitar outros países a limitarem a cooperação ou até a renunciarem a investir no país.

Para o antigo ministro dos negócios estrangeiros, Ablassé Ouedraogo, «o Burkina Faso, país sob assistência, não tem meios para se isolar dos parceiros».

De referir por último que os cinco países da África Lusófona - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe - integram o acordo Agoa.

Uagadugu, capital do Burkina Faso. Imagem de Arquivo. © AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro