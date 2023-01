França promete entregar tanques de fabrico nacional à Ucrânia

Ucrânia

Tanque do exército francês AMX 10 RC, a França comprometeu-se em entregar à Ucrânia este tipo de veículo para fazer face à invasão russa do país.

Ucrânia: Kiev tem estado a aumentar a pressão sobre os seus aliados para obter tanques de fabrico ocidental para fazer face à invasão russa que dura há quase um ano. A França acaba de aceitar entregar tanques, a Alemanha também está a estudar essa possibilidade.

Até ao momento os europeus entregavam à Ucrânia apenas tanques de fabrico soviético.

A França prometeu nesta quarta-feira entregar tanques de combate ligeiros AMX-10 RC de fabrico nacional.

O presidente, Emmanuel Macron, confirmou-o nesta quarta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenski, sem avançar com pormenores quanto ao número de tanques nem quanto ao calendário de entregas.

O caso suscitou já reacções na Alemanha.

Marie-Agnes Stack Zimmemrmann, dos liberais do FPD, e membros da coligação do chanceler Olaf Scholz, apelou a que Berlim siga o exemplo de Paris.

"A Ucrânia deve ganhar para defender também a nossa liberdade e os nossos valores e tal só se pode fazer com a utilização de tanques", afirmou esta dirigente partidária.

No entanto os sociais-democratas do SPD, do chanceler alemão, até ao momento descartam entregar tanques à Ucrânia, não obstante afirmarem estar em concertação com os americanos neste dossier sublinhando que o país tem, porém, garantido a entrega de armamento a Kiev.

