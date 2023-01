Joan Barreda e Sébastien Loeb venceram 4ª etapa no Dakar’2023

Dakar'2023

O espanhol Joan Barreda (Honda) arrecadou o primeiro lugar na quarta etapa na vertente das motas, isto enquanto o francês Sébastien Loeb (BRX) triunfou nos automóveis.

Publicidade Continuar a ler

A quarta etapa do Dakar’2023 decorreu à volta de Hail na Arábia Saudita numa distância de 425 quilómetros.

Nas motas, o espanhol Joan Barreda (Honda) venceu a etapa à frente do chileno Pablo Quintanilla (Honda) que ficou a 16 segundos do vencedor, e à frente do norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) que terminou no terceiro lugar a 1 minuto e 5 segundos do espanhol.

O primeiro piloto lusófono é o português Mário Patrão (KTM) que acabou no 33° lugar a 55 minutos e 48 segundos do vencedor da etapa.

Na geral individual, o australiano Daniel Sanders (GasGas) lidera com 3 minutos e 33 segundos de vantagem em relação ao norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), e com 4 minutos e 5 segundos de vantagem em relação ao argentino Kevin Benavides (KTM).

O primeiro piloto lusófono é o português Rui Gonçalves (Sherco) que ocupa o 24° lugar a 2h 07 minutos e 27 segundos do líder.

Nos automóveis, o vencedor da etapa foi o francês Sébastien Loeb (BRX). O francês Stéphane Peterhansel (Audi) ficou na segunda posição a 13 segundos do vencedor, e o espanhol Carlos Sainz (Audi) terminou no terceiro lugar a 1 minuto e 50 segundos.

O primeiro lusófono foi o piloto brasileiro Lucas Moraes (Toyota) que acabou no 8° lugar a 13 minutos e 48 segundos do vencedor da etapa.

Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) lidera com 18 minutos e 18 segundos de vantagem em relação ao saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota).

De notar que Lucas Moraes (Toyota) é o melhor lusófono, ocupando o 6° lugar a 45 minutos e 27 segundos do líder.

A quarta etapa decorre novamente à volta de Hail numa distância de 373 quilómetros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro