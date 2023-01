México

México: espectacular captura de filho de célebre traficante de droga

Ovidio Guzman Lopez, (O rato), filho de "El Chapo", a 17 de Outubro de 2019 em Culiacan. AP

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

1 morto e 28 feridos foi o balanço da captura espectacular no México nesta quinta-feira de Ovidio Guzman, dito "El Ratón", ou "O rato", supeito de dirigir um cartel de droga. Trata-se do filho do célebre narcotraficante "El Chapo".