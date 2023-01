Vladimir Stojkovic : «A liga saudita é bastante competitiva, estou feliz por jogar nesta prova»

Futebol

Cristiano Ronaldo foi apresentado há poucos dias como reforço do clube saudita do Al-Nassr. A estreia do avançado português ainda não ocorreu, mas deverá acontecer a 21 de Janeiro frente ao Al-Ettifaq durante a 14ª jornada do principal escalão do futebol saudita, a Pro League, isto após ter cumprido um castigo de dois jogos que traz consigo do Manchester United.

As ligas sauditas têm estado sob os holofotes devido à chegada de Cristiano Ronaldo, mas qual é o nível do futebol praticado na Arábia Saudita?

A RFI entrevistou o guarda-redes luso-sérvio Vladimir Stojkovic que actua no Al-Akhdoud, clube que joga na primeira divisão saudita, ou seja o segundo escalão do futebol praticado no país do Médio Oriente a seguir à Liga Profissional, a Pro League.

De notar que neste momento o Al-Akhdoud ocupa o terceiro lugar com 27 pontos após 15 jornadas, numa prova liderada pelo Al-Faisaly. Recorde-se que os quatro primeiros sobem à Liga Profissional, a Pro League.

Vladimir Stojkovic, guarda-redes do Al-Akhdoud. © Cortesia Vladimir Stojkovic

Vladimir Stojkovic, guarda-redes de 26 anos, que actuou no Sporting Clube de Portugal, no Estoril Praia, no Leixões e na Académica de Coimbra em território português, antes de sair para os sauditas do Al-Akhdoud, explicou-nos o que o levou a ir para a liga saudita e revelou-nos o nível do futebol praticado no país.

RFI: A Arábia Saudita está no centro das atenções ultimamente. O que nos pode dizer da Liga Saudita, do futebol Saudita?

Vladimir Stojkovic: A liga saudita é uma liga bastante competitiva. É uma liga em que há sempre a sensação de que o primeiro pode perder com o último. É uma liga que não se pode comparar ao top-5 da Europa, mas pode se comparar com uma liga portuguesa. É uma liga composta por clubes que financeiramente são diferenciados de muitos clubes da Europa e por isso é uma atração para jogadores com qualidade. Este ano a liga saudita é composta por bastantes estrangeiros que já fizeram carreiras fantásticas na Europa, que já jogaram na Liga dos Campeões. E hoje em dia quem vê um jogo da primeira liga saudita, vê realmente que há qualidade no campeonato e a evolução que o futebol saudita tem tido. Deve-se também ao facto de haver muitos treinadores estrangeiros que têm trazido a sua sabedoria e principalmente a sua organização.

RFI: Como é viver na Arábia Saudita e o que foi mais complicado para Vladimir quando chegou?

Vladimir Stojkovic: A minha experiência na Arábia Saudita tem sido um desafio e, vivendo aqui estes últimos cinco meses, tem sido uma experiência diferente. A cultura aqui é muito diferente e a mentalidade também. Mas a minha adaptação tem sido boa, tem sido mais fácil do que aquilo que eu estava à espera, também pelo facto da equipa técnica do clube ser portuguesa. Isso tem me ajudado muito. O facto de a equipa técnica ser portuguesa ajudou a mudar um pouco a cultura do futebol na cidade onde estamos. Tenho sido um privilegiado. A nível do que tem sido mais complicado, não há nada que tenha sido muito complicado, só mesmo a distância para os meus amigos e família.

RFI: Com a chegada de Cristiano Ronaldo, sente que os olhos do mundo vão estar mais atentos às ligas sauditas?

Vladimir Stojkovic: Sem dúvida, a chegada do Cristiano Ronaldo aqui à Arábia Saudita traz uma oportunidade para todos aqueles que estão a jogar aqui. O mediatismo que ele tem vai trazer ao futebol saudita uma visibilidade que antigamente não tinha. Quem joga aqui tem de estar contente, feliz e agradecido por ele ter vindo para cá.

RFI: Para si, que foi formado no Sporting CP, ver Cristiano Ronaldo na sua liga, o que isso representa?

Vladimir Stojkovic: Ele foi formado no Sporting, eu também fui, mas somos de gerações diferentes, apesar de ter tido alguns treinadores que ele também teve. Estou sobretudo contente por ele ter vindo para cá jogar.

RFI: Vladimir, como surgiu para si essa oportunidade de ir para a Arábia Saudita? Foi complicado deixar Portugal e ir para a primeira divisão Saudita?

Vladimir Stojkovic: Eu já queria sair de Portugal há alguns meses. Sentia que a minha carreira em Portugal não estava a ter a direcção que eu queria. Já estava na segunda liga há três anos e não estava a conseguir alcançar os meus objectivos. E eu sempre senti que conseguiria mostrar o meu valor com mais sucesso fora de Portugal. Depois surgiu esta oportunidade na Arábia Saudita por volta de finais de Junho de 2022. Foi tudo muito rápido. Houve contactos, depois passaram 2-3 dias e já estava tudo tratado, já tínhamos chegado a acordo. Fiquei muito feliz porque queria entrar num mercado diferente de Portugal em que pudesse começar do zero. Foi isso que aconteceu. Esta época tem sido muito positiva. A nível profissional estamos a conseguir algo inédito neste clube: lutar pela subida. Este clube, a nível do campeonato saudita, teoricamente teria de lutar pela manutenção, mas o trabalho feito pelos treinadores, pela equipa, pelos jogadores, tem sido muito bom e estamos a sonhar com a subida de divisão.

RFI: Como surgiu a paixão pelo futebol e essa paixão pela baliza?

Vladimir Stojkovic: A paixão pelo futebol e pela baliza é algo hereditário. O meu avô foi guarda-redes, o meu pai e o meu tio também. Aliás o meu tio também joga na Arábia Saudita. Quando comecei a jogar futebol, fui com naturalidade para a baliza. Não houve dúvidas.

RFI: Este ano qual é o objectivo da equipa? Subir à liga principal Saudita?

Vladimir Stojkovic: O sonho é fazer algo histórico que é levar este clube à Pro League. Não vai ser fácil porque há clubes com grandes jogadores que actuaram nas maiores ligas europeias. Mas temos feito um bom trabalho, fizemos uma excelente primeira volta, estamos no terceiro lugar, na luta com equipas que têm orçamentos muito superiores ao nosso. Isso prova a qualidade dos jogadores que compõem a nossa equipa e dos treinadores.

RFI: Quais são os sonhos do Vladimir?

Vladimir Stojkovic: Eu não gosto de falar de sonhos porque parece que ficam mais distantes, mais difíceis. Eu prefiro falar de objectivos. Os objectivos são levar o Al-Akhdoud à liga principal saudita, a Pro League, e disputar essa prova na próxima época. Com a chegada do Cristiano Ronaldo e com a visibilidade que vai ter a liga saudita, espero também me valorizar e mostrar o meu valor.

RFI: Haveria uma dúvida sobre a Selecção que escolheria?

Vladimir Stojkovic: A Selecção já está escolhida, optei pela Sérvia. Neste momento não está fácil mas é um objectivo que tenho. No futuro quero representar a Selecção Sérvia e voltar a escrever o nome Stojkovic na camisola e na história da Selecção Sérvia.

Vladimir Stojkovic, Guarda-Redes do Al-Akhdoud 06-01-2023

Vladimir Stojkovic, guarda-redes luso-sérvio. © Cortesia Vladimir Stojkovic

