Kevin McCarthy consegue eleição na Câmara dos Representantes à 15ª votação

Kevin McCarthy é o novo líder da Câmara dos Representantes, após quatro dias de votação e um impasse que não acontecia há 160 anos nas insituições norte-americanas.

Os desentendimentos dentro do Partido Republicano, dividido entre os apoiantes de Donald Trump e quem defende uma nova orientação para esta força política, contagiaram novamente a política norte-americana, levando à eleição mais díficil dos últimos 160 anos para speaker, ou líder da Câmara dos Representantes.

Kevin McCarthy só conseguiu ser eleito na 15ª votação, apesar de ter assento na Câmara dos Representantes desde 2007 e já ter mesmo dirigido os eleitos republicanos várias vezes. No entanto, para esta eleição, uma parte dos congressistas republicanos que apoiam Trump revoltaram-se e decidiram não apoiar a candidatura de McCarthy, defendendo que ele não é suficientemente conservador para os representar.

Esta contestação acabou por bloquear toda a votação durante quatro dias, já que a margem dos republicanos é curta, detendo 222 votos dos 434 possíveis. Sem um presidente, a Câmara dos Representantes não pode dar posse aos seus novos membros, decidir quem integra as várias comissões ou apresentar projectos de lei.

De forma a encontrar um consenso, Kevin McCarthy prometeu "um equilíbrio" no seu mandato e teve de fazer concessões, como a possibilidade de organizar uma votação para o retirar do cargo. O speaker ou líder da Câmara dos Representantes é a terceira figura do Estado a seguir ao Presidente e vice-Presidente dos Estados Unidos, tendo acesso a toda a informação confidencial partilhada pela Casa Branca.

