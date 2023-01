China levanta quarentena obrigatória para os viajantes vindos do estrangeiro.

China/COVID-19

A China levantou hoje a medida de quarentena obrigatória para os viajantes provenientes do estrangeiro em vigor desde 2020.

Publicidade Continuar a ler

Já passaram três anos desde que a China impôs uma quarentena obrigatória a todos os viajantes que chegassem do estrangeiro. Depois de terem defendido uma política de zero casos COVID-19, as autoridades chinesas decidiram viver com o vírus, num contexto de forte aumento dos casos desde que as restrições foram levantadas.

Após um mês de Dezembro marcado por numerosas manifestações contra a política de zero casos de COVID-19, Pequim levantou todas as medidas de quarentena, mesmo para os residentes chineses.

Estima-se que 400.000 residentes de Hong Kong viajarão para o continente durante os próximos dois meses e as autoridades indicam um forte aumento do tráfego nos sites de reserva de férias para o estrangeiro.

No entanto, são agora os chineses que terão de enfrentar restrições, com uma dezena de países a impor um teste negativo COVID-19 aos viajantes vindos da China. Uma situação inaceitável segundo o governo chinês.

A epidemia deverá agravar-se com o Ano Novo chinês, quando milhões de pessoas viajarão pelo país e Pequim não indicou a possibilidade de uma reviravolta, na sua nova politica de luta contra a COVID-19 em caso de aumento drástico da epidemia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro