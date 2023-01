África condena violência contra órgãos do poder no Brasil

Brasil

África também tem estado a regir condenando os acontecimentos de Brasília deste domingo. Na lusofonia Angola, que preside actualmente a CPLP, condenou, através do Facebook da presidência da república, a violência, enquanto o chefe da diplomacia de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, mas também o presidente, José Maria Neves, denunciaram os ataques contra as instituições democráticas brasileiras.

Cabo Verde condena “veementemente os violentos ataques” perpetrados contra as instituições democráticas da República Federativa do Brasil.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, em entrevista à televisão pública cabo-verdiana, manifestou a sua “total solidariedade” para com a Presidência da República, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal do Brasil, e apela ao “rápido regresso à normalidade, no estrito respeito pela ordem constitucional”.

Nesta segunda-feira em declarações à rádio pública, o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, reagiu e condenou os acontecimentos em Brasília, afirmando acompanhar com enorme preocupação os acontecimentos que segundo o chefe de estado cabo-verdiano "atacam os pilares do estado de direito democrático no Brasil".

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, foi um dos chefes de Estado presentes na tomada de posse do Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, que aconteceu a 01 de Janeiro.

José Maria Neves, presidente cabo-verdiano, 9/1/2023

Por seu lado o chefe de Estado angolano, João Lourenço, que é também Presidente da CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa, expressou na rede social Facebook a "mais vigorosa e firme condenação aos actos anti-democráticos contra instituições que representam e simbolizam a Democracia brasileira..."

"Consideramos estas manifestações lamentáveis e reveladoras de um elevado grau de intolerância não compatível com as regras do jogo democrático, em que os resultados legitimados pelo voto popular devem ser reconhecidos e aceites por todos."

