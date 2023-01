Futebol: SL Benfica venceu enquanto FC Porto e Sporting CP perderam pontos

Futebol

A décima quinta jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu durante o fim de semana. O SL Benfica venceu frente ao Portimonense, enquanto FC Porto e Sporting CP perderam pontos nos respectivos jogos.

O SL Benfica venceu por 1-0 o Portimonense num jogo a contar para a 15ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

O único tento foi apontado pelo médio português João Mário de grande penalidade aos 8 minutos.

Os encarnados, no entanto, lideram a liga portuguesa com 40 pontos em 45 possíveis após a décima quinta jornada. Esta foi a 13ª vitória do Benfica nesta temporada 2022/2023.

Quanto ao Sporting de Braga está no segundo lugar, a seis pontos do líder, isto após o triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno do Santa Clara.

Os golos foram apontados pelos portugueses Ricardo Horta, que bisou, Iuri Medeiros e André Horta.

No que diz respeito ao FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa a 3ª posição com 33 pontos, após o empate sem golos na deslocação ao terreno do Casa Pia. De notar que o Casa Pia está na quinta posição com 27 pontos.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal está no 4° lugar com 28 pontos, após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Marítimo.

O único golo foi apontado pelo defesa brasileiro Cláudio Winck de grande penalidade aos 55 minutos de jogo.

De referir que o Marítimo ocupa o 17° e penúltimo posto com 10 pontos.

A próxima jornada decorre no fim de semana de 14 e 15 de Janeiro de 2023.

Futebol. Imagem de Ilustração. © LUSA - HUGO DELGADO

