Migração, narcotráfico e Brasil em destaque na deslocação de Biden ao México

EUA/México

Migração, narcotráfico, comércio e o Brasil em pano de fundo são os grandes dossiers da deslocação de Joe Biden ao México. Neste primeiro dia da visita, o presidente norte-americano tem encontro marcado com o homólogo mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador, que ontem à noite fez questão de o ir receber pessoalmente ao aeroporto.

Publicidade Continuar a ler

Ontem, Biden deslocou-se a El Paso, no sul do Texas, para tentar responder às críticas dos seus adversários que o acusam de nunca ter “colocado os pés” nos 3.100 km de fronteira comum.

O Presidente dos Estados Unidos da América sublinhou querer reparar com "humanidade" o sistema de migração do país, todavia a administração Biden acaba de anunciar um projecto de restrição ao direito de asilo que faz tremer as associações de direitos humanos. A chegada de migrantes à fronteira sul dos Estados Unidos atingiu, nos últimos meses de 2022, números recordes.

Biden pretende também falar sobre tráfico de droga e em particular sobre Fentanil com Lopez Obrador. Esta droga sintética, extremamente forte, é responsável pela maioria das overdoses nos Estados Unidos.

A administração Biden já aplaudiu a detenção, na quinta-feira passada, de um “traficante-chave de Fentanil", Ovídio Guzman, o filho do narcotraficante "El Chapo", condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.

Esta noite aos presidentes dos Estados Unidos e do México junta-se o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau. Os "três amigos", líderes da América do Norte, reúnem-se amanhã em cimeira tripartida. Após um interregno de cinco anos, vão no México, tentar afinar a cooperação em termos de produção de energia e de política industrial.

Apesar de não constar da agenda oficial, os últimos acontecimentos no Brasil devem ser objecto de discussão, uma vez que, em particular, Joe Biden, o grande promotor da democracia no mundo, prometeu travar o combate mundial entre democratas e autocratas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro