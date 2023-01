Ross Branch e Sébastien Loeb venceram 8ª etapa no Dakar’2023

Dakar'2023

O botsuanês Ross Branch (Hero) arrecadou o primeiro lugar na oitava etapa na vertente das motas, isto enquanto o francês Sébastien Loeb (BRX) triunfou nos automóveis.

A oitava etapa do Dakar’2023 decorreu entre Al Duwadimi e Riade na Arábia Saudita numa distância de 346 quilómetros.

Nas motas, o botsuanês Ross Branch (Hero) venceu a etapa à frente do australiano Daniel Sanders (GasGas) que ficou a 3 minutos e 15 segundos do vencedor, e à frente do norte-americano Mason Klein (KTM) que terminou no terceiro lugar a 3 minutos e 33 segundos do francês.

O primeiro piloto lusófono foi o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) que acabou no 7° lugar a 8 minutos e 13 segundos do vencedor da etapa.

Na geral individual, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) lidera com 13 segundos de vantagem em relação ao argentino Kevin Benavides (KTM), e com 13 segundos de vantagem em relação ao norte-americano Mason Klein (KTM)

O primeiro piloto lusófono é o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) que ocupa o 26° lugar a 3h 49 minutos e 57 segundos do líder.

Nos automóveis, o vencedor da etapa foi o francês Sébastien Loeb (BRX). O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) ficou na segunda posição a 2 minutos e 11 segundos do vencedor, e o espanhol Carlos Sainz (Audi) terminou no terceiro lugar a 3 minutos e 31 segundos.

O primeiro lusófono foi o piloto brasileiro Lucas Moraes (Toyota) que acabou no 7° lugar a 11 minutos e 09 segundos do vencedor da etapa.

Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) lidera com 1h 03 minutos e 46 segundos de vantagem em relação ao sul-africano Henk Lategan (Toyota).

De notar que Lucas Moraes (Toyota) é o melhor lusófono, ocupando o 3° lugar a 1h 20 minutos e 22 segundos do líder.

De referir ainda que o piloto português João Ferreira (Yamaha), navegado por Filipe Palmeiro, venceu a oitava etapa na categoria dos veículos ligeiros protótipos.

O piloto luso venceu a etapa da categoria T3, reservada aos protótipos, com 17 segundos de vantagem em relação ao chileno Francisco Lopez (Can-Am).

A nona etapa decorre entre Riade e Haradh numa distância de 358 quilómetros.

