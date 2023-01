Reino Unido: Livro de memórias do príncipe Harry nas livrarias

#Reino Unido

Livro "Spare" do Príncipe Harry, numa livraria em Londres. 10 de Janeiro de 2023.

Foi lançado, esta terça-feira, o livro de memórias do príncipe Harry, que revela uma personalidade conturbada, infeliz e revoltada. Mas são as passagens sobre os membros da família real que atraem mais interesse.

O esperado e polémico livro de memórias do príncipe Harry, “Spare"- que na versão portuguesa ganhou o título "Na Sombra" - saiu hoje no Reino Unido.

Algumas livrarias abriram durante a noite ou mais cedo para os curiosos e admiradores mais fanáticos, apesar de grande parte do conteúdo já ter sido publicado pela imprensa e discutido em entrevistas.

No livro, Harry descreve episódios como uma confrontação física com o irmão William e conversas privadas com o pai sobre a madrasta Camilla, pela qual não esconde antipatia.

Com o livro, Harry pretende expor as injustiças de que diz ter sido vítima, denunciando conspirações da família real com a imprensa britânica que criaram um ambiente hostil para a mulher, Meghan Markle, o que o fez mudar-se para os Estados Unidos, em 2020.

O resultado é um ataque à família real quatro meses antes da coroação do pai, Carlos III.

Até agora, o Palácio de Buckingham respondeu com silêncio, ao que essencialmente é uma desavença familiar que deixa pouco espaço à reconciliação.

