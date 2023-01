Brasil: Manifestantes destruíram grande parte do património público

Brasil

Esmagados pelos manisfestantes no Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a sede do Congresso, no domingo, 8 de Janeiro.

Os pró-Bolsonaro que invadiram as instituições de poder na capital brasileira, em Brasília, no domingo, 8 de Janeiro, destruíram tudo o que cruzaram, incluindo obras de arte de valores inestimáveis. O Instituto do Património Histórico Artístico Nacional lamentou os danos causados durante o ataque.

Os manifestantes bolsonaristas, que invadiram, no domingo, as três maiores instituições de poder na capital brasileira: o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a sede do Congresso, tesouros da arquitectura moderna de Óscar Niemeyer, provocaram estragos de um valor inestimável.

Há telas danificadas, estátuas vandalizadas, documentos históricos rasgados. "Por mais que se reconstruía, e nem vamos pensar na questão financeira, não vão voltar a ser o que eram. O que se quebrou foi muito mais do que objectos físicos; são valores, pessoas que não têm respeito pelo património, pela cultura, pelo outro", lamenta a arqueóloga brasileira. Cristiane Amarante lembra que há certos objectos que "não vão voltar a ser o que eram antes. Um documento original rasgado não vai voltar a ser o mesmo. Por mais que se reconstruíam coisas do século XIX ou XX não vão ser iguais".

Num comunicado de imprensa, o Instituto do Património Histórico Artístico Nacional (Iphan) "lamenta profundamente os danos causados" e garante que em breve será realizada uma perícia para "avaliar as necessidades de restauro".

O que aconteceu é "muito triste", defende a arqueóloga, justificando que os autores dos estragos não "têm a mínima noção do valor do património público. Quando uma coisa que já vinha acontecendo no plano imaterial se manisfetou, de forma agressiva, em bens materiais, o choque é maior". Cristiane Amarante espera, agora, que este episódio "sirva para que os nosso bens sejam valorizados. Não só quanto ao património como ao bem público, aquele que não se vê".

Os três edifícios vandalizados representam tesouros da arquitectura moderna de Oscar Niemeyer. As construções futuristas com as curvas emblemáticas do arquitecto foram classificadas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, em 1987. Em cada um dos três prédios, as janelas foram partidas, foram arrastados móveis raros e danificadas obras de grandes artistas modernistas brasileiros ou obras doadas ao Brasil.

Na entrada do palácio presidencial do Planalto, a galeria com as figuras dos antigos presidentes foi totalmente destruída. Os retratos dos 39 ex-chefes de Estado brasileiros foram atirados ao chão e partidos, excepto o de Jair Bolsonaro, que desapareceu. No terceiro andar do palácio, um relógio de Balthazar Martinot, relojoeiro do rei Luís XIV, foi encontrado partido no chão.

Vários quadros do Planalto foram danificados: o do pintor Di Cavalcanti, intitulada Os Mulatos ou ainda a Bandeira do Brasil de Jorge Eduardo. Uma mesa, projectada por Óscar Niemeyer e a única filha, Anna Maria, que serviu de escrivaninha para o antigo presidente Juscelino Kubitschek, foi usada como barricada pelos manifestantes.

"O valor do que foi destruído é incalculável pela história que representa. O acervo como um todo representa todos os presidentes que representaram o povo brasileiro neste longo período", lamentou Rogério Carvalho, director da Curadoria dos Palácios do Planalto. Desde os distúrbios de domingo, pelo menos 1.200 manifestantes foram detidos para interrogatório, segundo a polícia brasileira.

