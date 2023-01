Ucrânia/Rússia

Ucrânia: Intensificam-se os combates em Soledar

Intensificam-se os combates entre soldados ucranianos e a milícia Wagner, em Soledar. AP - Libkos

Texto por: RFI 2 min

O exército ucraniano continua a defender a cidade de Soledar, apesar das dificuldades no terreno, afirmou esta quinta-feira, 12 de Janeiro, o vice-ministro da Defesa Ganna Maliar. Do lado russo, o chefe do grupo Wagner, na frente da batalha, garante controlar este território, reconhecendo, porém, que os combates prosseguem em alguns pontos da cidade.