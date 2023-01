Rússia anuncia controlo total da cidade de Soledar

Guerra na Ucrânia

A Rússia anunciou que detém o controlo total da cidade de Soledar, em Donetsk, uma primeira vitória militar após avanços sucessivos das tropas ucranianas. O exército da Ucrânia disse que vai continuar a lutar pelas cidades nesta região.

A Rússia anunciou ter libertado na quinta-feira à noite a cidade de Soledar, em Donetsk. Apesar de ser uma pequena cidade de 10 mil habitantes, a confirmar-se esta tomada por parte do Kremlin, esta será uma primeira vitória militar depois de vários recuos face às tropas ucranianas que têm ganho terreno em vários pontos do conflito.

Já as forças ucranianas desmentiram a derrota e prometeram continuar a combater, com o Presidente Volodymyr Zelensky a dizer que vai continuar a fornecer toda a artilharia necessária aos seus soldados para lutarem por Soledar e também pela cidade vizinha de Bakhmout. No Telegram, a vice-ministra da Defesa da Ucrânia informou que os russos mantêm uma ofensiva de "alta intensidade", admitindo que este está a ser "um combate difícil".

Há vários meses que Soledad é palco de combates, mas nos últimos dias o conflito aumentou de tom, com as forças de mercenários Wagner a ter anunciado mesmo há alguns dias a tomada da cidade, um facto desmentido depois pelas autoridades russas e só confirmado hoje.

Esta será uma vitória estratégica para a Rússia, que devido às sucessivas derrotas substituiu a sua cadeia de comando, nomeando o General Valeri Gerasimov, chefe do Estado-Maior do Exército e interlocutor directo do presidente Putin, como comandante das forças russas na Ucrânia. Gerasimov substituiu Sergei Surovikin que estava em funções há apenas três meses.

