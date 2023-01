Irão executa antigo vice-ministro da Defesa condenado por espionagem

Irão

O regime iraniano executou o antigo vice-ministro da Defesa e cidadão irano-britânico, Alireza Akbari, nesta manhã de sábado. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, condenou a decisão e ordenou a implementação de sanções contra o Procurador-Geral da República Islâmica do Irão.

Na manhã deste sábado as autoridades iranianas procederam pela execução de Alireza Akbari, de 61 anos, por enforcamento. Detentor de dupla-nacionalidade iraniana e britânica, Akbari foi preso em Teerão e acusado de espionagem para os serviços secretos britânicos há cerca de três anos.

Akbari, que ocupou o cargo de vice-ministro da Defesa durante o mandato do presidente reformista, Mohammad Khatani entre 2000 e 2008, foi membro de uma das organizações militares responsáveis por implementar o cessar-fogo entre o Irão e o Iraque em 1988.

Nos últimos dias os veículos de informação da República Islâmica do Irão vêm divulgando vídeos nos quais Alireza supostamente assumia a cumplicidade com serviços secretos estrangeiros, nomeadamente do Reino Unido, mas também de outros países europeus enquanto trabalhava no Ministério da Defesa.

No entanto, os familiares do ex-mandatário desmentem a veracidade das falas e dizem que Alireza Akbari foi forçado a confessar.

Reacção do Reino Unido

Nas últimas semanas os governos britânico, norte-americano e dos demais países europeus redobraram os esforços junto às suas representações no Irão para evitar a execução de Alireza Akbari, pedidos estes que não sortiram efeito.

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak condenou a decisão do regime momentos após a execução nesta manhã. No Twitter, Sunak denunciou aquilo que estima ser um acto “covarde perpetrado por um regime bárbaro que não respeita os direitos humanos do seu próprio povo”, e afirmou que este acto não ficará impune.

O chefe da diplomacia britânica, James Cleverly, anunciou a implementação de sanções contra o Procurador-Geral da República Islâmica. Em resposta, o Irão convocou o embaixador britânico em Teerão.

Por sua vez o Ministério dos Negócios Estrangeiros da França publicou uma nota na qual condena a decisão das autoridades iranianas e informou que convocou o representante iraniano em Paris para expressar a sua indignação.

