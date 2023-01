Brasil

Jair Bolsonaro incluído nas investigações aos ataques em Brasília

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi formalmente incluído nas investigações aos actos insurreccionais em Brasília no último domingo (8). AP - Eraldo Peres

Texto por: RFI 2 min

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro autorizou a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre os actos insurreccionais em Brasília no último domingo (8). A defesa do antigo dirigente nega as acusações.