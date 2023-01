Pelo menos 67 mortos em acidente de avião no Nepal

Aviação

Vários populares juntaram-se às equipas de resgate que tentaram encontrar sobreviventes no acidente de avião no Nepal que matou pelo menos 68 pessoas.

No Nepal, pelo menos 67 pessoas morreram hoje quando um voo doméstico caiu em Pokhara no pior acidente aéreo no pequeno país dos Himalaias nos últimos 30 anos.

Publicidade Continuar a ler

Este voo ligava Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal localizada junto da cordilheira Annapurna, à capital Katmandu e é uma das rotas turísticas mais populares do país, já que substitui seis horas de estradas nas montanhas por uma curta viagem de avião. O avião despenhou-se pouco antes das onze da manhã, hora local, do destino, a cidade de Pokhara.

Há relatos contraditórios se o avião teria capacidade para 72 ou 68 pessoas, mas pelo menos 67 corpos já foram retirados dos escombros, segundo as autoridades nepalesas.

"Trinta e um (corpos) foram levados para hospitais", disse à AFP o polícia AK Chhetri, acrescentando que outros 36 foram encontrados na enconsta onde o avião caiu neste domingo.

Várias equipas de resgate procuravam ainda esta manhã sobreviventes na encosta onde o voo da Yeti Airlines se despenhou. Entre os passageiros estavam 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos e um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino.

Desde o ano 2000, quase 350 pessoas morreram em acidentes de avião ou helicóptero no Nepal onde as mudanças repentinas no clima podem criar condições perigosas para a aviação. A União Europeia baniu mesmo as companhias aéreas do Nepal do seu espaço aéreo desde 2013, citando preocupações de segurança.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro