Semana da sustentabilidade: Abu Dhabi com "interesse de expansão em África"

Emirados Árabes Unidos

Arrancou esta segunda-feira, 16 de Janeiro, a semana da sustentabilidade de Abu Dhabi 2023 sob o lema "Unidos para uma acção climática, com vista a preparar a Cop28".

Publicidade Continuar a ler

A semana da sustentabilidade decorre a partir desta segunda-feira até quinta-feira, 19 de Janeiro, sob o lema “Unidos na Acção Climática Rumo à COP28”, nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

A cimeira reúne chefes de Estado, responsáveis de políticas públicas, líderes da indústria, investidores e empresários para abordar temas ambientais antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop28), que vai ter decorrer nos EAU entre os dias 30 de Novembro e 12 de Dezembro. Nesta altura vai ser apresentada a conclusão do primeiro balanço do Acordo de Paris.

O evento é organizado pela companhia de energia renovável Masdar, dedicada a questões sobre desenvolvimento sustentável e conta com a presença de líderes mundiais ligados às políticas públicas e investidores, que vão discutir e procurar soluções para os desafios do sector da energia.

Pela primeira vez, à margem do evento, vai decorrer a cimeira do Hidrogénio Verde, com o foco no processo de descarbonização das indústrias e do ambiente. Na agenda está, ainda, previsto um fórum anual da plataforma mulheres em sustentabilidade, meio ambiente e energia renovável da Masdar.

O chefe de Estado angolano, João Lourenço, participa, amanhã, terça-feira 17 de Janeiro, no painel sobre o acesso à energia limpa e sua importância para África. Neste painel vão estar presentes os Presidentes da Zâmbia, Hakainde Hichilema, do Uganda, Yoweri Museveni, e da Tanzânia, Samia Suluhu. Esta é a segunda vez que o Presidente João Lourenço é convidado a a participar na semana da sustentabilidade.

Os Emirados Árabes Unidos "têm um interesse geopolítico de expansão em África", lembra o docente universitário em Abu Dhabi, Ivo Sobral. O docente recorda que "Abu Dhabi tem uma política de quase quinze ou vinte anos ligada a África. Uma política muito forte de cooperação ao mais alto nível bilateral. Há uma comunidade de ideias entre Dubai, Abu Dhabi, Luanda, Maputo. Estas ideias começam a demonstrar que os EAU têm um interesse geopolítico de expansão na África Subsaariana, assim como na África Ocidental e Oriental".

"Os Emirados têm uma política avançada com tecnologias que vão ser adoptada por países africanos, que garantirá uma influência política de Abu Dhabi nesses mesmos países e o aumentará o interesse e as relações bilaterais. Esse é o objectivo contínuo de Abu Dhabi, que é muito ambiciosa em tudo o que seja uma presença fora do Golfo", descreve o docente.

Angola e os Emirados Árabes Unidos são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Os dois países cooperam, entre outras, nas áreas de petróleo, gás e agricultura.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro