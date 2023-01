Encontradas caixas negras do avião que se despenhou no Nepal

Nepal

As autoridades nepalesas anunciaram esta segunda-feira, 16 de Janeiro, que encontraram as caixas negras do avião que se despenhou no domingo com 72 pessoas a bordo. Sessenta e oito corpos foram recuperados, mas as buscas continuam porque há quatro desaparecidos.

As caixas negras podem ajudar a esclarecer as causas do acidente. O aparelho da companhia Yeti Airlines, proveniente de Katmandu, preparava-se para aterrar quando se despenhou numa ravina, no distrito de Pokhara, a 200 quilómetros da capital do país.

A bordo seguiam 72 pessoas, entre tripulação e passageiros, 15 estrangeiros. As autoridades anunciaram que 68 corpos foram encontrados, mas as buscas continuam porque há ainda quatro desaparecidos.

Há relatos contraditórios se o avião teria capacidade para 72 ou 68 pessoas.

A falta de formação dos pilotos e a má manutenção dos aviões preocupava há muito os trabalhadores do sector da aviação nepalesa. No entanto, até ao momento ainda não há certezas sobre as causas do acidente, que continuam a ser investigadas.

Desde 2000, quase 350 pessoas morreram em acidentes de avião ou helicóptero no Nepal, onde as mudanças repentinas no clima podem criar condições perigosas para a aviação.

A União Europeia baniu as companhias aéreas do Nepal do espaço aéreo desde 2013, citando preocupações de segurança.

O acidente já foi considerado o mais grave dos últimos 30 anos no Nepal. O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamaç Dahal, falou em tragédia nacional e convocou uma reunião de emergência.

