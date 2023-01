Futebol: Benfica e Sporting CP empataram, Braga aproxima-se da liderança

Futebol

David Neres (esquerda), avançado brasileiro do SL Benfica, e Sebastián Coates (direita), defesa uruguaio do Sporting CP, em luta pela bola num jogo que terminou com um empate a duas bolas.

A décima sexta jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu durante o fim de semana. O SL Benfica empatou a duas bolas frente ao Sporting CP, enquanto FC Porto e Sporting de Braga venceram os respectivos jogos.

O SL Benfica empatou a duas bolas frente ao Sporting Clube de Portugal num jogo a contar para a 16ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos das águias foram apontados pelo avançado português Gonçalo Ramos, que bisou. Quanto aos golos dos leoninos foram marcados pelo avançado português Pedro Gonçalves e pelo defesa dinamarquês do Benfica na própria baliza, Alexander Bah.

Os encarnados, no entanto, lideram a liga portuguesa com 41 pontos após a décima sexta jornada. Este foi o 2° empate do Benfica nesta temporada 2022/2023.

Quanto ao Sporting de Braga está no segundo lugar, a quatro pontos do líder, isto após o triunfo por 1-0 frente ao Boavista. O único golo foi apontado pelo avançado português Vitinha.

No que diz respeito ao FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa a 3ª posição com 36 pontos, após o triunfo por 4-1 frente ao Famalicão.

Os tentos dos portistas foram apontados pelo médio português Otávio, pelo avançado iraniano Mehdi Taremi e pelo avançado brasileiro Wenderson Galeno, que bisou.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal está no 4° lugar com 29 pontos, após o empate no dérbi frente aos encarnados.

A próxima jornada decorre no fim de semana de 20 e 21 de Janeiro.

