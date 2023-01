Bielorrússia/Rússia

Rússia e Bielorrússia anunciam exercícios militares

Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorússia, e o homólogo russo, Vladimir Putin. © Reuters

Texto por: RFI 1 min

O Ministério bielorrusso da Defesa anunciou esta segunda-feira, 16 de Janeiro, a realização de exercícios militares aéreos com o exército russo. O anúncio foi recebido com preocupação em Kiev, as autoridades receiam uma nova ofensiva no país.