População da China diminuiu pela primeira vez em 60 anos

Changsha, Província de Hunan, China. 8 de Setembro de 2020. AFP - HECTOR RETAMAL

Texto por: RFI 2 min

Em 2022, a China contabilizava cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, menos 850 mil do que no ano anterior. Esta é a primeira vez, em 60 anos, que o país regista um declínio demográfico. Em 2023, a China poderá ser ultrapassada pela Índia como o país mais populoso do mundo.