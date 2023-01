Economia

Microsoft anuncia o despedimento de 10 mil pessoas, 5% dos seus efectivos

Instalações da Microsoft em Los Angeles, na Califórnia. © REUTERS - Lucy Nicholson

Texto por: Liliana Henriques 1 min

O gigante informático americano Microsoft anunciou esta quarta-feira que prevê despedir até finais de Março 10 mil dos seus funcionários, ou seja quase 5% dos seus efectivos. A empresa alega que esta decisão se relaciona com as "condições macroeconómicas e as mudanças de prioridade dos seus clientes".