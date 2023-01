Ucrânia : Queda de helicóptero mata 18 pessoas, incluindo ministro

#Ucrânia

Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência da queda de um helicóptero, perto de um jardim-de-infância e de um edifício residencial, na periferia de Kiev, na Ucrânia, esta quarta-feira. Entre as vítimas mortais está o ministro do Interior que se dirigia para a linha da frente, de acordo com comunicado da presidência ucraniana.

Publicidade Continuar a ler

Pelo menos 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior, Denys Monastyrskyi, o seu adjunto e um outro alto responsável do ministério, morreram na queda do helicóptero em Brovary, na periferia da capital ucraniana. O helicóptero despenhou-se junto de um jardim-de-infância e de um edifício residencial, numa altura em que havia crianças e funcionários no jardim de infância. Três crianças morreram e 29 pessoas estão feridas, incluindo 15 crianças.

Ainda não se conhecem as causas da queda do helicóptero, mas a Presidência fez saber que o ministro do Interior se deslocava para a linha da frente da guerra. O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou em "terrível tragédia". O primeiro-ministro, Denys Chmygal, falou em "grande perda para o governo e para todo o Estado" e pediu a "criação imediata de um grupo especial para realizar um inquérito detalhado sobre as circunstâncias do drama".

A Rússia não fez, para já, qualquer comentário. A queda do aparelho ocorre praticamente um ano desde o início da invasão russa à Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro