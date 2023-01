Macron e Sánchez reforçam cooperação com cimeira franco-espanhola

França

Durante o dia de mobilização contra a reforma das pensões, esta quinta-feira, 19 de Janeiro, o Presidente francês desloca-se a Barcelona para participar numa cimeira bilateral entre Espanha e França. Emmanuel Macron vai assinar com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, um pacto histórico de amizade e cooperação reforçada.

É um encontro importante tanto para a França como para a Espanha que decorre no Museu Nacional de Arte da Catalunha (MNAC). Uma cimeira para "ir mais longe" entre os dois países, indica o Eliseu e que termina com a assinatura de um tratado de amizade e cooperação, o Tratado de Barcelona.

Este tratado vai ser semelhante ao que a França assinou com a Alemanha em Aix-la-Chapelle em 2019 e com a Itália, em Roma, em 2021, ainda que, desde a chegada de Giorgia Meloni ao poder, as relações franco-italianas já não sejam tão cordiais como no passado.

Por um lado, a França quer reforçar as suas relações com a Espanha ao mesmo nível que mantém com a Alemanha e a Itália. Por outro, a Espanha pretende mostrar à França e a toda a Europa que a crise catalã acabou e que tudo volto à normalidade, cinco anos depois da falhada tentativa de independência que deu origem a uma crise institucional sem precedentes. Ao indultar os presos catalães e abolir o crime de sedição, substituído por desordem pública agravada com penas de prisão mais curtas, Pedro Sánchez quer provar que o tempo do confronto acabou.

Em discussão vai estar ainda o projecto H2Med, um projecto de corredor energético subaquático anunciado em Outubro de 2022 pela França, Espanha e Portugal, que vai entregar hidrogénio de Barcelona a Marselha.

Esta é a segunda vez que a Catalunha acolhe este encontro ao mais alto nível entre os dois países, depois da visita de Jacques Chirac em 2005.

