Joe Biden diz não ter "quaisquer remorsos" sobre documentos confidenciais

Joe Biden diz que o caso dos documentos confidenciais encontrados na fundação onde trabalhou e na sua garagem se vai resolver o mais rápido possível e com a sua total cooperação.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre a descoberta de documentos confidenciais na fundação onde trabalhou e na sua garagem, garantindo que não tem "quaisquer remorsos" sobre não os ter devolvido e que a investigação vai acabar rapidamente.

Joe Biden não pareceu preocupado com a investigação sobre a descoberta de vários documentos confidenciais de quando ainda era vice-Presidente de Barack Obama na garagem da sua casa e disse mesmo não ter "quaisquer remorsos" sobre não os ter devolvido aos Arquivos Nacionais.

“Estamos a cooperar completamente e espero que tudo isto se resolva rapidamente. Acho que não vão encontrar nada. Eu não tenho quaisquer remorsos. Estou a seguir tudo que me dizem os meus advogados, é isso mesmo que estou a fazer. Não há nada para encontrar", afirmou Joe Biden.

O Presidente dos Estados Unidos falou na quinta-feira, pela primeira vez, sobre este caso e garantiu que a cooperar "completamente" com as autoridades e assegurando que a investigação pedida pelos Republicanos no Congresso "não vai dar em nada", assegurando que está a fazer tudo que os advogados lhe têm pedido para fazer.

Este é um tema que, segundo os meios de comunicação norte-americanos, tem vindo a irritar Joe Biden e ontem, aos jornalistas, o Presidente disse mesmo estar incomodado por haver "assuntos importantes" para falar, mas se insistir nesta questão dos documentos confidenciais.

No entanto, esta é uma questão no centro da política norte-americana, levando à nomeação de um magistrado especial, Robert Hur, para conduzir as investigações, até porque este caso está a ser comparado a Donald Trump e ao facto de muitos documentos confidenciais terem também sido encontrados na sua mansão, Mar-a-Lago, na Flórida.

A Casa Branca tem vindo a insistir que a quantidade de documentos é muito menor no caso de Joe Biden, mas não vai continuar a defender que todos os documentos já foram encontrados, até porque da última vez que o fez e tinham sido encontrados documentos numa fundação onde trabalho, foram depois encontrados mais documentos na sua casa, no estado do Delaware. Cabe agora à comissão de investigação, assegurar que todos os documentos confidenciais são localizados.

