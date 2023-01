Peru

Peru: Dina Boluarte rejeita abandonar o cargo

Presidente em exercício do Peru, Dina Boluarte, pede reflexão e diálogo com manifestantes para o fim das violências. (29/12/2022) REUTERS - ANGELA PONCE

Texto por: RFI 1 min

No Peru, as manifestações desta sexta-feira, 20 de Janeiro, terminaram em violentos confrontos. A Presidente Dina Boluarte rejeita abandonar o cargo e garante que “o Governo está mais unido do que nunca”.