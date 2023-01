Brasil: Lula da Silva demite comandante do exército

Brasil

O Presidente Lula da Silva demitiu este sábado, 21 de Janeiro, o comandante do exército brasileiro, Júlio César de Arruda, que assumiu o cargo durante o Governo de Bolsonaro. A decisão foi tomada 13 dias após as invasões em Brasília e antes de viajar para a Argentina, onde vai participar na cimeira da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com a imprensa brasileira, Júlio César de Arruda será substituído pelo comandante militar do Sudeste, Tomas Ribeiro Paiva, que já veio garantir que o exército vai continuar "a garantir a democracia" e que é preciso "respeitar os resultados das urnas”.

Na sexta-feira, Lula da Silva reuniu-se, pela primeira vez, com os três chefes do exército. No final do encontro, o ministro da Defesa, José Mucio, garantiu que não houve "envolvimento directo" do exército nos distúrbios de Brasília.

Este domingo, 22 de Janeiro, o Presidente do Brasil inicia a primeira visita de Estado à Argentina, respeitando a tradição que quer que a primeira deslocação seja reservada ao país vizinho.

Em Buenos Aires, Lula da Silva tem encontro marcado com o Presidente Alberto Fernandez, mas também com os homólogos da região, que estão no país a participar na cimeira da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe -Celac.

Em declarações à AFP, João Daniel Almeida, especialista em relações internacionais da Universidade Pontifícia do Rio, defendeu que prioridade de Luíz Inácio Lula da Silva é “reconectar-se com a América Latina, região essencial para o Brasil, mas relegada para segundo plano” por Jair Bolsonaro.

A Argentina é "um parceiro muito importante" do Brasil, sublinhou o vice-presidente de Lula da silva, Geraldo Alckmin. As exportações brasileiras para Argentina ultrapassaram 15 milhões de dólares no ano passado.

Os dois estadistas devem ainda passar em revista as questões de comércio, ciência, tecnologia e defesa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro