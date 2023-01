Departamento de Justiça apreende novos documentos em casa de Biden

Estados Unidos

O departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu seis novos documentos com informação confidencial nas buscas realizadas, na semana passada, em casa do Presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware.

A informação foi avançada este sábado, 21 de Janeiro, pela agência Associated Press, que cita Bob Bauer, advogado do Presidente Joe Biden.

Bob Bauer confirma que as autoridades apreenderam"materiais condizentes com a investigação, incluindo seis que consistem em documentos com marcas de confidencialidade e outros materiais relacionados".

Alguns dos documentos, confiscados em Wilmington, no estado de Delaware, remontam ao tempo de serviço de Joe Biden no Senado norte-americano e outros enquanto ocupava o cargo vice-presidente, na administração de Barack Obama, referiu o advogado.

As novas buscas aconteceram um dia depois do chefe de Estado dos EUA ter desvalorizado a polémica, garantindo que não estava arrependido e que não existia qualquer caso.

A descoberta de novos documentos confidenciais pode ter impacto na investigação federal sobre o ex-Presidente Donald Trump, que, de acordo com o Departamento de Justiça, levou consigo centenas de registos marcados como confidenciais ao deixar a Casa Branca, em 2021, tendo recusado, durante meses, aos pedidos para devolvê-los ao Arquivo do país, confome prevê a lei americana.

Esta descoberta também pode complicar a segunda parte do mandato de Joe Biden, antes das eleições presidenciais de 2024, o Presidente norte-americano ainda não confirmou se será candidato.

