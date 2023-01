Estados Unidos

Estados Unidos: Tiroteio faz pelos menos 10 mortos

Dez pessoas perderam a vida e várias ficaram feridas num tiroteio este sábado, 21 de Janeiro, na cidade de Monterey Park, perto de Los Angeles, durante as comemorações do Ano Novo Lunar. VIA REUTERS - TNLA

Texto por: RFI 2 min

Pelo menos dez pessoas perderam a vida e várias ficaram feridas num tiroteio este sábado, 21 de Janeiro, na cidade de Monterey Park, perto de Los Angeles, durante as comemorações do Ano Novo Lunar. Não foram identificadas, até ao momento, as motivações do ataque.