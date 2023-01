Israel

Israel: Netanyahu demite ministro do Interior com o país a ferro e fogo

Dezenas de milhares de israelitas manifestaram-se em Telavive e em outras cidades do país, em protesto contra os planos do novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para reformar o sistema judicial. AP - Oded Balilty

Texto por: RFI 2 min

O primeiro-ministro de Israel destituiu este domingo, 22 de Janeiro, Aryeh Deri, ministro que acumulava as pastas do Interior e da Saúde. Em causa as múltiplas condenações por corrupção, numa altura em que se multiplicam as manifestações no país. Ontem, dezenas de milhares de israelitas saíram à rua para protestar contra as políticas do executivo de Benjamin Netanyahu que pretende reformar o sistema Judicial.