África do Sul aponta Rússia como país "amigo"

Chefes da diplomacia russa, Sergueï Lavrov, e sul-africana, Naledi Pandor. Pretória, 23 de Janeiro de 2023. AFP - PHILL MAGAKOE

A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, disse, esta segunda-feira, que "todos os países fazem exercícios militares com os seus amigos", referindo-se à Rússia, depois de ter recebido o chefe da diplomacia de Moscovo, Sergueï Lavrov. A África do Sul vai acolher, em Fevereiro, as marinhas russa e chinesa para manobras comuns ao largo da sua costa.