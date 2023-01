Estados Unidos

Suspeito do tiroteio na Califórnia encontrado morto no seu veículo

Habitantes de Monterrey Park, na Califórnia, observam a polícia no local do ataque no dia 22 de Janeiro de 2023. © AFP

Texto por: RFI 1 min

O presumível autor do tiroteio em que morreram 10 pessoas e outra dezena ficou ferida durante os festejos do novo ano chinês em Monterrey Park, na Califórnia, foi encontrado morto ontem no seu veículo, com sinais de que se terá suicidado, indica a polícia local.