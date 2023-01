UE aprova novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 500 milhões de Euros

Ucrânia

Reunidos esta segunda-feira em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 aprovaram um novo envelope de ajuda militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de Euros, avançaram fontes diplomáticas.

Para além deste novo pacote de ajuda a Kiev, os chefes da diplomacia europeia debruçam-se igualmente sobre uma décima série de sanções contra a Rússia, embora nenhuma decisão seja esperada hoje. Em causa está também a utilização que poderá ser dada aos bens russos bloqueados na Europa, nomeadamente 300 mil milhões de Euros provenientes das reservas do Banco Central russo, para financiar a reconstrução da Ucrânia.

Paralelamente, continua também em suspenso a posição da Alemanha sobre a entrega ou não pela Polónia de carros de assalto Leopardo -de fabricação alemã- à Ucrânia. Kiev tem reclamado insistentemente que os seus parceiros lhe entreguem várias centenas destes equipamentos por considerar que podem pesar sobre o rumo dos combates no terreno.

A Polónia que institucionalmente tem de pedir uma autorização oficial à Alemanha, já avisou que vai entregar a Kiev os seus 14 tanques Leopardo, seja qual for a posição de Berlim sobre o assunto.

Ontem, a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, assegurou que "se fizessem a pergunta ao seu país, não iria se opor". Mas o chefe do executivo alemão, Olaf Scholz, que tem a última palavra nesta matéria, ainda não se posicionou.

Entretanto, ainda no domínio político, a Rússia anunciou hoje a expulsão do embaixador da Estónia credenciado em Moscovo. Esta decisão suposta denunciar a "russofobia total" de Tallinn, após a recente expulsão este mês de 21 diplomatas russos, deve ser cumprida no dia 7 de Fevereiro.

Em resposta, a Estónia também anunciou a expulsão do embaixador russo na mesma data. "Respeitamos o princípio de reciprocidade nas relações com a Rússia", indicou na rede Twitter o chefe da diplomacia da Estónia.

Em solidariedade com Tallinn, a Letónia acaba também de anunciar a decisão de expulsar o embaixador russo do seu território. Esta decisão deverá ser cumprida até ao dia 27 de Fevereiro, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia

