Haiti: Cólera já matou mais de 500 em quatro meses

A cólera continua a progredir no Haiti. Em menos de quatro meses já matou mais de 500 pessoas, num total de mais de 25 mil casos suspeitos.

Um surto de cólera causou 511 mortos no Haiti em menos de quatro meses, de acordo com o Ministério da Saúde Pública e da População.

O país registou um total de 25.803 casos suspeitos, destes quase 22.000 requereram hospitalização. a Idade média dos admitidos é de 19 anos. O grupo etário mais afectado pela cólera é o das crianças entre 1 e 4 anos.

As Nações Unidas alertam para o aumento do número de casos suspeitos, com um progresso de cerca de 60% no número de casos suspeitos em apenas um mês.

Entretanto, esta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional reconheceu os esforços realizados pelas autoridades haitianas de forma a "restabelecer a estabilidade económica” da ilha.

