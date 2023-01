Novo ataque em 48 horas enluta comunidade asiática da Califórnia

Estados Unidos

Nesta segunda-feira, 7 pessoas morreram e uma oitava foi gravemente ferida num ataque que visou trabalhadores agrícolas chineses em duas quintas situadas em Half Moon Bay, perto de San Francisco. Já no sábado, 11 pessoas morreram num tiroteio ocorrido durante os festejos do novo ano chinês noutra localidade da Califórnia.

Numa altura em que a Califórnia ainda está a tentar perceber o que sucedeu no passado fim-de-semana, um novo ataque com moldes parecidos veio enlutar a comunidade asiática desse Estado do oeste dos Estados Unidos.

O presumível autor deste novo tiroteio, Chunli Zhao, 67 anos, foi detido, anunciou a polícia local que está a investigar as circunstâncias e motivos do sucedido.

De acordo com os dados até agora recolhidos, foi encontrada uma pistola semiautomática no veículo do suspeito e as autoridades acreditam que ele terá actuado sozinho.

Reagindo a esta nova tragédia, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, escreveu na rede Twitter que "estava no hospital para visitar as vítimas de uma matança (de sábado), quando foi chamado à parte para ser informado de um novo tiroteio, desta vez em Half Moon Bay. Tragédia após tragédia".

De acordo com uma contagem efectuada pela agência noticiosa Associated Press, o jornal USA Today e a Universidade Northeastern, desde o começo deste ano 39 pessoas morreram em 3 ataques distintos nos Estados Unidos, país onde o porte de armas pelos cidadãos é permitido e inclusivamente consagrado na Constituição, apesar de gerar cada vez mais debate.

