Alemanha autoriza entrega de tanques à Ucrânia.

O chanceler alemão Olaf Scholz deu luz verde, esta quarta-feira, à entrega de tanques Leopard 2A6 à Ucrânia. Berlim vai entregar 14 tanques a Kyiv. A Rússia já reagiu e fala numa "decisão extremamente perigosa".

Olaf Scholz acabou por ceder à pressão das últimas semanas e autorizou a entrega de tanques à Ucrânia e autorizou igualmente os seus aliados a fazerem o mesmo para permitir ao exército ucraniano fazer face à ofensiva militar russa.

No parlamento, o chanceler alemão justificou a decisão sublinhando que “devemo-nos assegurar que fazemos o possível e necessário para apoiar a Ucrânia, evitando uma escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levaria a uma guerra entre a Rússia e a NATO. (...) É o único princípio que numa situação tão complexa garante a segurança da Alemanha e da Europa."

O chanceler acrescentou que todas as decisões foram tomadas em “concordância com os nossos aliados" e que foi ainda decidido o fornecimento de "armamento pesado" às forças ucranianas e um sistema de combate antiaéreo.

Segundo o porta-voz de Olaf Scholz, “a Alemanha vai disponibilizar inicialmente uma companhia de 14 tanques Leopard 2A6, provenientes dos stocks da Bundeswehr”, além disso o treino de tropas ucranianas na Alemanha vai começar em breve. Acrescentando que se trata do resultado de “de intensas consultas realizadas com os parceiros europeus e internacionais mais próximos” de Berlim.

O primeiro-ministro polaco já agradeceu e considerou, que se trata de um "grande passo para travar a Rússia". Também o chefe de Governo britânico, Rishi Sunak, considera que a decisão da Alemanha e de outros aliados da NATO de enviar tanques para a Ucrânia foi a "decisão certa".

A decisão de Scholz foi igualmente saudada pela Presidência francesa. Em comunicado, “a França saúda a decisão alemã, que amplia e reforça o apoio que demos com a entrega do AMX10 RC", um veículo de combate fabricado em França que será enviado para as forças ucranianas.

A decisão alemã surgiu após os Estados Unidos da América anunciarem que foi fechado um acordo preliminar para envio de tanques M1 Abrams a Kyiv.

A Rússia já reagiu à posição alemã e fala numa "decisão extremamente perigosa que leva o conflito a um novo nível de confronto e contradiz as declarações de políticos alemães sobre a relutância da República Federal da Alemanha em envolver-se".

