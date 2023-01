Espanha: Ataque a igrejas faz um morto e quatro feridos

Espanha

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas esta quarta-feira, 25 de Janeiro, durante um ataque as duas igrejas em Algeciras, no sul do país. A polícia está a investigar se o autor do ataque agiu sozinho ou se pertence a algum grupo.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas esta quarta-feira, 25 de Janeiro, durante um ataque as duas igrejas em Algeciras, no sul de Espanha. A polícia está a investigar se o autor do ataque terá agido ou se pertence a algum grupo extremista.

De acordo com a polícia espanhola, o suspeito de ter matado um sacristão e ferido quatro pessoas durante o ataque às duas igrejas em Algeciras, no sul de Espanha, estava há vários dias sob vigilância. O jovem de 25 anos e de origem marroquina, vivia em Algeciras desde o verão em situação irregular.

As autoridades espanholas abriram um inquérito para apurar se o autor do ataque se trata de um lobo solitário ou se estará afiliado a algum grupo extremista.

No twitter, o chefe do Governo espanhol mostrou-se chocado com o ataque, dirigindo as condolências aos familiares do sacristão, que perdeu a vida no ataque. Pedro Sanchez desejou ainda rápidas melhoras aos quatro feridos.

Já o presidente da Câmara de Algeciras decretou um dia de luto nacional e lançou um apelo aos cidadãos para se juntarem junto da igreja em forma de protesto contra este ataque.

As condenações vieram de todos os lados, Juanma Moreno, presidente da região da Andaluzia, qualificou o ataque como "terrível e insuportável", enquanto o líder do Partido Popular, principal partido de oposição, Alberto Núñez Feijóo, referiu que este atentado nada têm a ver com a religião nem com a comunidade muçulmana.

Os últimos atentados perpetrados em Espanha remontam a Agosto de 2017, quando dois atentados de um grupo jihadista fizeram 16 mortos e 140 feridos em Barcelona. Na altura, os ataques foram reivindicados pela auto-denominada organização Estado Islâmico.

