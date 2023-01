Dez palestinianos mortos em ataque israelita na Cisjordânia e Gaza

Pelo menos dez palestinianos morreram num ataque israelita na Cisjordânia e Gaza. Israel respondeu com um contra-ataque depois de um alegado ataque palestiniano, atribuído ao Hamas.

Publicidade Continuar a ler

Foram disparados, esta sexta-feira, dois rockets desde a Faixa de Gaza em direcção ao sul de Israel, que as forças israelitas teriam interceptado. As explosões atingiram a cidade de Gaza, avança a agência de notícias francesa, AFP, e o braço armado do Hamas avança ter respondido com baterias antiaéreas e mísseis terra-ar.

A Autoridade Palestiniana anunciou esta sexta-feira que pelo menos dez palestinianos morreram em duas operações israelitas na Cisjordânia e Gaza, a última das quais descrita por Israel como uma resposta aos ataques do movimento palestiniano Hamas.

O exército israelita anunciou que estava a realizar ataques na Faixa de Gaza em resposta ao disparo de foguetes a partir do enclave palestiniano. Nesta fase, não foram relatadas quaisquer baixas.

Muitos dos foguetes disparados a partir de Gaza foram interceptados pelo sistema de defesa aérea israelita. O conflito israelo-palestiniano voltou a intensificar-se, depois de o Estado hebraico ter realizado, na quinta-feira, uma operação no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, da qual resultou a morte de pelo menos dez pessoas. Um ataque que levou ao fim da cooperação de segurança da Autoridade Palestina com Israel, pela primeira desde 2020.

A Autoridade Palestiniana classificou a incursão pela Cisjordânia como um massacre e anunciou que vai deixar de cooperar com Israel em matéria de segurança.

Este é o ataque mais mortífero no conflito entre Israel e Palestina desde Agosto de 2022, quando um confronto violento entre o exército israelita e a Jihad Islâmica em Gaza matou pelo menos 49 palestinianos, incluindo combatentes e civis, em três dias.

O Departamento de Estado americano anunciou que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai viajar na próxima semana a Israel e Cisjordânia para tentar "reduzir as tensões".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro