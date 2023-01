EUA anunciam ter morto responsável do grupo Estado Islâmico na Somália

Estados Unidos / Somália

"Al-Sudani encarregava-se de incentivar a presença crescente do grupo Estado Islâmico em África e de financiar as suas operações no mundo, inclusivamente no Afeganistão", indicou em comunicado o Secretário para a Defesa, Lloyd Austin.

O executivo americano anunciou ontem que o seu exército eliminou Bilal Al-Sudani, um chefe do grupo Estado Islâmico, assim como "dez outras pessoas" ligadas à organização terrorista durante uma ofensiva na Somália. Washington afirma ainda que esta operação realizada esta semana não causou nenhuma vítima entre os civis ou os militares americanos.

Publicidade Continuar a ler

"Al-Sudani encarregava-se de incentivar a presença crescente do grupo Estado Islâmico em África e de financiar as suas operações no mundo, inclusivamente no Afeganistão", indicou em comunicado o Secretário para a Defesa, Lloyd Austin.

Esta operação planeada havia "largos meses" recebeu luz verde do Presidente esta semana, indicou uma alta responsável da Casa Branca.

De acordo com outro responsável americano, "tinha sido decidido que a captura do jihadista seria a melhor opção para obter o máximo de informações possível" mas que "a resposta das forças inimigas conduziu à sua morte".

As Forças Armadas Americanas que têm uma base em Djibuti, efectuam há vários anos operações na Somália juntamente com as forças governamentais, essencialmente contra os jihadistas do grupo Al Shebab ligados à Al-Qaeda.

Recorde-se que em Agosto do ano passado, o chefe desse grupo terrorista, Ayman Al-Zawahiri, foi morto por um tiro de drone americano quando se encontrava à varanda da sua casa no Afeganistão, no âmbito igualmente de uma operação longamente planeada pelo exército americano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro