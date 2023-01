#Crise

Haiti: Polícias saíram às ruas em protesto

Protesto em Port-au-Prince, Haiti, 20 de Janeiro de 2023. AFP - RICHARD PIERRIN

Texto por: RFI 2 min

Esta quinta-feira, as ruas e o aeroporto de Port-au-Prince, no Haiti, foram palco de protestos por parte de polícias e civis que também tentaram invadir a residência do primeiro-ministro. Em causa, a contínua violência dos gangues contra as forças de ordem. Esta quarta-feira, seis polícias foram mortos durante o assalto a uma esquadra por membros de um gangue.