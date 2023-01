Estados Unidos

Desmantelamento de unidade envolvida na morte de jovem afro-americano em Memphis

Os pais de Tyre Nichols numa vigília no dia 26 de Janeiro em Memphis, no sul dos Estados Unidos. AP - Patrick Lantrip

Texto por: Liliana Henriques 1 min

A polícia de Memphis anunciou ontem o desmantelamento da unidade especial envolvida no espancamento mortal de Tyre Nichols, jovem afro-americano, no começo deste mês naquela cidade do sul dos Estados Unidos. Esta decisão intervém 24 horas depois da divulgação do vídeo da violenta detenção do jovem por 5 polícias igualmente afro-americanos que o espancaram ao ponto de ele acabar por morrer 3 dias depois.