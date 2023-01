Petr Pavel, antigo general da NATO, eleito Presidente da República Checa

República Checa

Petr Pavel, antigo general da NATO e herói de guerra, foi eleito ontem Presidente da Republica Checa, resultados preliminares creditando-o com cerca de 58% dos votos na segunda volta das presidenciais que decorreu sexta-feira e sábado. O antigo general de 61 anos comprometeu-se a ser um presidente independente e a "restabelecer a ordem" no seu país.

Publicidade Continuar a ler

"Os valores tais como a verdade, a dignidade, o respeito e a humildade ganharam. Estou convencido que estes valores são partilhados por uma grande maioria", declarou ontem Petr Pavel perante os seus apoiantes naquele que foi o seu primeiro discurso na qualidade de Presidente eleito.

Antigo general e alto funcionário da Nato, herói da guerra da Bósnia onde se ilustrou por ter libertado tropas francesas cercadas por combatentes sérvios nos anos 90, Petr Pavel foi membro do partido comunista e agente de informação militar, o que lhe foi bastante apontado pelos adversários.

Alheio ao microcosmo político, Petr Pavel entrou na corrida às presidenciais na qualidade de candidato independente, estatuto que promete continuar a ter enquanto chefe de Estado.

Durante a sua campanha, Pavel martelou que "é preciso respeitar regras válidas para todos e que é necessário repor a ordem de forma geral", um paradigma que promete igualmente aplicar.

Apesar de o cargo de Presidente ser essencialmente honorifico na República Checa, o chefe de Estado tendo apenas como prerrogativas de nomear o primeiro-ministro e o presidente do banco central, ele não deixa de ter uma palavra a dizer quanto à política externa do seu país. Petr Pavel já deu a entender quais são as suas opiniões nesta matéria: é favorável à permanência do seu país na União Europeia e na NATO e também é favorável ao apoio dado à Ucrânia.

O seu adversário nas presidenciais, o antigo primeiro-ministro Andrej Babis que obteve um pouco mais de 41% dos votos já felicitou Pavel. Este ultimo deverá tomar posse como novo presidente em Março.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro