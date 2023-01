Brexit: Reino-Unido marca os três anos da sua saída da União Europeia

Brexit

As sondagens revelam que uma larga maioria de birtânicos pensam que Brexit foi um erro, afirmou o politólogo John Curtice.

O Reino Unido celebra amanhã três anos desde que saiu formalmente da União Europeia. Mas o Brexit é agora a menor das preocupações dos britânicos.

É um aniversário sem bolo nem festa. A economia britânica está em queda acelerada e à beira da recessão. O investimento caiu e há escassez de mão de obra.

Nas sondagens, o número de britânicos arrependidos pela decisão parece ter aumentado.

O Partido Conservador aponta para a pandemia covid-19 e a guerra na Ucrânia como as causas da estagnação.

Mas a maioria dos economistas não têm dúvidas: estar fora do mercado único europeu tem mais custos do que vantagens.

No meio deste cenário sombrio, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, um eurocético convicto, tem preocupações mais urgentes: no domingo despediu o presidente do Partido e ministro sem pasta Nadhim Zahawi devido a um escândalo de dívidas ao fisco.

Na quarta-feira o país vai registar a maior greve em décadas, juntando dezenas de milhar de professores e outros funcionários públicos, bem como trabalhadores dos transportes.

Isto para não falar da crise galopante do custo de vida, com a inflação em níveis recorde devido aos preços da energia e alimentação.

Neste terceiro aniversário do Brexit, o Reino Unido tem pouco para celebrar.

