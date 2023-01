Olaf Scholz quer evitar conflito entre a Rússia e a NATO

Guerra na Ucrânia / Comunidade internacional

O chanceler alemão Olaf Scholz, em visita oficial pela América Latina e de passagem pelo Brasil esta segunda-feira 30 de Janeiro, assegurou que o seu país nao permitirá que a guerra na Ucrânia se transforme num conflito entre a Rússia e a NATO. Olaf Scholz apelou à contribuição da comunidade internacional para um "debate sério" sobre o conflito que, segundo ele, não é apenas uma questão europeia.

Actualmente em visita oficial à América do Sul, o chanceler alemão lembrou que uma escalada do conflito teria consequências graves para o mundo inteiro, e apelou a um "debate sério" sobre a guerra.

Olaf Scholz considerou importante continuar a "apoiar a Ucrânia", seja através de financiamento, entrega de armas ou ajuda humanitária. Mas, juntamente com o presidente norte-americano Joe Biden, Olaf Scholz continuará a recusar o envio de tropas e acrescentou que a Alemanha não vai enviar aviões de combate para a Ucrânia.

Na quarta-feira passada e depois de várias semanas de hesitação, Berlim acabou por enviar 14 tanques de fabrico alemão, simultaneamente com o envio de tanques norte-americanos ao exército ucraniano, numa altura em que Kiev tem pedido ao Ocidente mais armas para conter a invasão russa.

Segundo Olaf Scholz, a guerra "não é apenas uma questão europeia, mas um desafio para toda a ordem internacional".

No continente africano, Marrocos decidiu esta semana enviar tanques para Kiev, tornando-se assim o primeiro país africano a apoiar materialmente a Ucrânia. No total, 20 tanques de combate do tipo "T-72B" deverão ser enviados.

Até agora, o país magrebino assumiu uma posição neutra, abstendo-se de voto nas várias resoluções da ONU que condenam a Rússia. Uma mudança na política externa de Marrocos que pode ser vista como uma tentativa de reforçar as relacções com a União Europeia e os Estados Unidos.

Por fim, Kiev criticou a possível participação de atletas russos nos Jogos Olímpicos de 2024, considerando que "as provas olímpicas e os estados terroristas não se devem cruzar".

