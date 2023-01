Paquistão

Pelo menos 61 mortos em explosão dentro de uma mesquita em Peshawar

Pelo menos 47 pessoas morreram na explosão ocorrida na mesquita do quartel da polícia de Peshawar, neste dia 30 de Janeiro de 2023. © Reuters

Texto por: Liliana Henriques 1 min

Pelo menos 61 pessoas morreram e cerca de 150 outras ficaram feridas, essencialmente polícias, durante um presumível atentado com explosivo perpetrado esta manhã numa mesquita dentro do quartel da polícia de Peshawar, no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão.